Diogo Neves deixa Bassano mas contínua em Itália

“Um obrigado ao Hockey Bassano por estas três temporadas, terminou um ciclo de três anos, três lindos anos de experiências, amizades, crescimento desportivo e pessoal. Foi uma honra para mim usar e defender essas cores.”

Foi desta forma que Diogo Neves se despediu do clube italiano que representou desde que deixou o Benfica.



O jogador almeirinense deve nos próximos dias ser anunciado como reforço do Trissino. A equipa italiana do Trissino terminou a fase regular da Série A1 em oitavo, caiu nos quartos-de-final do playoff frente ao bicampeão Lodi.