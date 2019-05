NERSANT avança com novas candidaturas a projetos de formação-ação

Com o objetivo de preparar as empresas e empresários da região de Santarém para os novos desafios da economia, a NERSANT – Associação Empresarial da região de Santarém tem vindo a dinamizar na região projetos de formação e consultoria financiados a 90% que reforçam a competitividade do tecido empresarial. Terminados dois projetos em fevereiro com a participação de 272 empresas, a NERSANT está já a preparar novas candidaturas.

A NERSANT dinamiza na região de Santarém há mais de 20 anos, projetos de formação-ação financiados para as empresas e empresários. Nos últimos dois anos, a associação empresarial promoveu não um, mas dois projetos de formação e consultoria – o Melhor Turismo 2020 e o Move PME – o primeiro direcionado para o setor da hotelaria e turismo e o segundo dirigido a qualquer setor de atividade, mas com a possibilidade de escolha da área estratégica a intervencionar.

Os projetos de formação-ação, financiados a 90%, foram um sucesso, com o total das 272 empresas participantes a atribuir rasgados elogios ao método formativo inovador e aos resultados efetivos do programa no seio dos seus negócios.

De facto, foi o fator distintivo da metodologia da formação que motivou a NERSANT a voltar a candidatar-se para promover estes projetos na região para as suas empresas. As candidaturas ao Melhor Turismo e Move PME estão neste momento a ser preparadas, esperando-se a implementação das novas edições dos projetos ainda este ano.

De referir que a formação-ação dispõe de uma metodologia de intervenção que articula formação em sala e consultoria individualizada, visando o desenvolvimento de competências dos gestores participantes e o aumento da competitividade das empresas envolvidas.

O programa de formação-ação tem início com a elaboração de um diagnóstico empresarial, permitindo a identificação das áreas prioritárias a intervencionar e o estabelecimento de um plano de ação a implementar ao longo do projeto com o apoio do consultor.

As empresas interessadas em receber formação-ação nos seus negócios devem desde já manifestar interesse junto da NERSANT, através do seu Departamento de Formação e Qualificação (dfq@nersant.pt ou 249 839 500).