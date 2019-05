Câmara distingue personalidades com medalhas de grau ouro

Ivone Ervideira, António Botas Moreira e José Manuel dos Santos foram, no dia 29 abril, homenageados pela Câmara Municipal de Almeirim com a atribuição da Medalha Valor e Mérito Grau Ouro.



A homenagem teve lugar no dia 29 de abril na Assembleia Municipal evocativa de Abril e como é hábito registou lotação esgotada principalmente com amigos e familiares dos homenageados.