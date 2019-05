Almeirinenses superam o mais exigente trail de Portugal

Almeirim contou dos maiores contingentes de sempre na edição 2019 do Madeira Island Ultra Trail (MIUT), que se disputou entre os dias 26 e 28 de abril, registando, pela primeira vez também, mais de 50% de atletas estrangeiros inscritos.



Esta prova faz parte do circuito mundial e é a única em Portugal que está nesse lote.



De Almeirim participaram:

115 Kms

Filipe Torres 23h20

Rodrigo Galão 26:50

Luís Fróis 26:50

Paulo Roque: 25:45

Simão Oliveira: desistiu



85kms

João Silva 15h57

Diogo caniço 16h38

Lina Mateus 21h31

Filipe pereira (desistiu)



42km Joao Bastos 7h27, Pedro André , Daniel Vital e a Claudia Ribeiro em 8h43



Em declarações a O ALMEIRINENSE Filipe Torres disse que foi o “fechar de um ciclo de cinco anos com uma prova perfeita.”



Diogo Caniço considerou esta “uma experiência fantástica que correu dentro do previsto. Deixou-me com vontade de voltar no próximo ano à distância dos 115k! Esta é a prova!!.”



Filipe Pereira, apesar de não ter conseguido terminar, diz que foi uma “experiência fantástica também, eu já vinha com algumas dúvidas da minha prestação, devido ao pouco treino. A subida da Encumeada e a descida para Curral das Freiras ditaram a minha desistência”.