Concurso para multiusos lançado em abril

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, anunciou que vai ser lançado em abril o concurso para a construção do novo pavilhão multiusos que se situará nas adegas do antigo edifício do IVV. Durante uma entrevista concedida ao Almeirinense após o espetáculo do grupo DCM no Cine Teatro da cidade, Pedro Ribeiro referiu que com 560 lugares, o novo pavilhão vai solucionar o problema das lotações esgotadas do Cine Teatro com capacidade apenas para 270 lugares.

Recorde-se que o projeto do Imóvel de Valências Variadas (IVV) começou ainda em 2014 com o processo de negociação para aquisição do espaço que custou ao município 286 mil euros.. As obras de remodelação ficarão pelos dois milhões de euros, 85% com apoio comunitário.

Este novo espaço, que conta com milhares de metros quadrados, será utilizado como espaço multiusos para ser ocupado por diversas associações, entidades e pessoas.