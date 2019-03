Quarteto de Ricardo Toscano traz a Almeirim a magia e o risco do Jazz

Toscano4teto, o quarteto jazz de Ricardo Toscano apresentou-se ao público almeirinense neste sábado, dia 9 de março no Cine Teatro de Almeirim. Apesar do auditório não ter esgotado, o saxofonista numa curta entrevista confidenciou que não esperava que “a casa estivesse tão composta” e que a Almeirim tivesse um público de jazz.

Com o primeiro álbum editado em novembro de 2018, e depois de uma curta paragem, o grupo constituído por Romeu Tristão (contrabaixo), João Pedro Coelho (piano), João Lopes Pereira (bateria) e Ricardo Toscano (saxofone) reúne-se para tocar temas já conhecidos do público de jazz e três originais, sendo que duas composições são novas e ainda sem título. Uma formação clássica com uma linguagem uníssona, com evoluções de risco mas uma extraordinária maturidade, sobretudo, na performance do saxofonista e baterista. Tendo grandes nomes do jazz como Duke Ellington ou John Coltrane como inspiração, e embora já tenha tocado com um nome do jazz nacional, Mário Laginha, Ricardo Toscano tem já definida a sua direção no Jazz. Apesar de considerar que a investigação neste género musical é contínua (Nova Iorque é a cidade do jazz que revisita frequentemente) a sonoridade do quarteto não tem nada de experimental. “É tudo magia!”

Publicidade

Ricardo começou a tocar clarinete numa Banda Filarmónica e com cerca de 8 anos veio tocar a Almeirim numa procissão.Segue-se o Conservatório Nacional e a Orquestra Metropolitana de Lisboa. O Septeto do Hot Club trá-lo de regresso a Almeirim em 2016. Têm agora uma serie de espectáculos marcados pelo país e lá fora. A 17 de maio vão estar no Tivoli.

Teresa Sousa