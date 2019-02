NERSANT e Agrocluster lançam montra virtual de produtos e serviços biológicos

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e o Agrocluster Ribatejo, no âmbito do projeto financiado Bio-Ware, desenvolveram uma montra virtual de produtos e serviços nacionais na área da bioeconomia. Pretende-se que os mesmos constituíam alternativas aos homólogos correntes.

A montra virtual de bioprodutos e biosserviços visa potenciar a interação com agentes empresariais, empreendedores, comunidade do sistema científico e tecnológico português e comunidade em geral, com interesse no tema da Bioecononomia “Verde” e “Branca”.

O objetivo desta montra é, assim, informar, através da exemplificação, sobre a oferta portuguesa de bens e serviços na área da Bioeconomia, em particular quanto ao estado da arte destes bioprodutos e biosserviços, esperando-se que os mesmos constituam uma alternativa eficaz relativamente aos produtos correntes, seja como produto final ou seja através da sua integração em processos produtivos.

De referir que a constituição e divulgação da montra é uma iniciativa realizada ao abrigo do Bio-Ware – Programa de Sensibilização para a Bioeconomia, projeto da NERSANT e do Agrocluster Ribatejo financiado pelo Compete 2020 que teve como objetivo promover a concretização de projetos inovadores de Bioeconomia no seio das fileiras estratégicas da região do Ribatejo.

A montra virtual de produtos e serviços biológicos está já online, podendo os interessados consultar a mesma através do endereço http://bioware.nersant.pt/montra.aspx.