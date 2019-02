Duarte Vítor, jovem cavaleiro procura oportunidade

O jovem cavaleiro de saltos de obstáculos de Fazendas de Almeirim, Duarte Vítor de 17 anos, regressa nos próximos dias 21, 22, 23 e 24 de fevereiro, ao prestigiado Concurso de Saltos Internacional de Vilamoura, o designado 17o Vilamoura Atlantic Tour 2019, a decorrer de 12 de fevereiro a 24 de março.

Irá competir no escalão júnior, com o cavalo ‘Catita’, com ferro PS-Prudêncio Silva de Almeirim. Trata-se de um anglo-luso-árabe com 11 anos.



Irá participar no concurso de altura de 1.10m e 1.20m. É a segunda vez que vai competir em Vilamoura, uma vez que já participou em 2017, com o antigo cavalo ‘Achmea’, de raça KWPN.