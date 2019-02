Greve: Efeitos da paralisação

Os funcionários públicos estão a cumprir uma greve nacional hoje e amanhã, dias 14 e 15 fevereiro, o que já está a ter um grande impacto nos setores da saúde, educação, finanças e autarquias, podendo levar ao encerramento de escolas e deixar lixo por recolher. Em Almeirim, há registo do fecho da escola P3, também chamada Escola Canto do Jardim e Jardim Infância dos Charcos também encerrado. A escola do primeiro ciclo dos Cortiçóis também está encerrada.



Nas escolas do Agrupamento de Fazendas de Almeirim não há registo de serviços encerrados.



No Centro de Saúde de Almeirim, todos os serviços estão a funcionar sem problemas ou falta de recursos humanos.

Na base do protesto, para os sindicatos da CGTP e da UGT, está o facto de o Governo prolongar o congelamento salarial por mais um ano, limitando-se a aumentar o nível remuneratório mais baixa da administração pública, de 580 para 635,07 euros, na sequência do aumento do salário mínimo nacional para os 600 euros.

(em atualização)