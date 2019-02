Festival do Cogumelo da Parreira com Chef Chakall, Chef Marco Costa e Rouxinol Faduncho

De 1 a 3 de março, realiza-se a III edição do Festival do Cogumelo da Parreira, um evento de dinamização e promoção territorial, organizado em parceria pelo Município da Chamusca e pela União de Freguesias de Parreira e Chouto.

Já é conhecido o programa em detalhe e, este ano, o certame vai contar com as presenças do Chef Chakall (dia 2 de março), do Chef Marco Costa, presença assídua no programa “A Tarde é Sua” da TVI (dia 3) e de Rouxinol Faduncho (Marco Horário), que atua no dia 2 de março, numa noite que promete ser longa ao som do DJ Wilson Honrado, da Rádio Comercial.

O evento vai ter demonstrações de confeção de iguarias com cogumelos, entre as quais bolo de cogumelo, workshops informativos sobre os cogumelos e a sua utilização e plantação, e ainda um passeio micológico até ao campo onde crescem os cogumelos, para ver de perto este produto endógeno que está a ter uma crescente procura nos mercados nacionais e internacionais.

O objetivo do evento, criado há três anos, foi de apoiar os produtores e agentes económicos locais a dar destaque a um produto com mercado e com históricas ligações à economia do nosso concelho.

É por isso que este evento aposta forte em dar todas as condições necessárias para a exposição dos produtores e outros agentes do setor, assim como dá destaque à gastronomia local e regional que incorpora cogumelos, para juntar o melhor dos dois mundos, a produção e a degustação. Da charneca para a mesa do festival e para a sua mesa. É este o conceito do Festival onde o cogumelo é a estrela.

Programa completo

1 de março – Sexta-feira

19h30 – Abertura do certame com atuação do Grupo de Cantares da Parreira | Visita aos Expositores e ao recinto

19h30 – Demonstração e degustação de iguarias com cogumelos, servidas pela Escola Profissional do Vale do Tejo

20h30 – Atuação do Rancho Folclórico da Parreira

21h15 – Prato do Restaurante vs Prato Lá de Casa

22h00 – Inauguração e abertura do stand de petiscos com a presença e orientação da micóloga e especialista em cogumelos silvestres Marta Ferreira

22h30 – Chá e Bolo de Cogumelos | Stand dos Petiscos

23h30 – Atuação da banda Bezourinhos del Ferdinand | Continuação do Baile com Dj Barral

2 de março – Sábado

10h00 – Passeio de Motores Antigos 3P’s Team

14h00 – Desmistificação de mitos sobre cogumelos com Marta Ferreira

16h30 – Livecooking com Diogo Costa

17h45 – Livecooking com Bimby

19h30 – Showcooking com Chef Chakall

22h00 – Atuação de Rouxinol Faduncho

00h00 – Atuação de Wilson Honrado (Dj Rádio Comercial)

3 de março – Domingo

10h30 – Passeio micológico conduzido pela micóloga Marta Ferreira (inscrições prévias para contatos 249 771 051 | 249 771 336)

12h30 – Sopa de Cogumelo servida pelo Ranho Folclórico da Parreira

14h30 – Workshop “Como Cultivar Cogumelos em Casa” pela micóloga Marta Ferreira

15h00 – Atuação da Charanga “Os Batatas” pelo recinto

17h00 – Concurso “Melhor Prato em Família”

19h30 – Showcooking com Chef Marco Costa

21h00 – Atuação de Miguel Azevedo