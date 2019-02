Mário Nelson foi expulso no jogo com U. Santarém e vai ficar longe do banco nos próximos 20 dias. O Conselho de Disciplina da AF Santarém aplicou ainda uma multa de 50 euros ao técnico.



Já em dezembro, após jogo com Cartaxo, o treinador do União foi castigado com 50 euros de multa e 30 dias de suspensão.

O técnico foi expulso por contestar as decisões da equipa de arbitragem.