Atleta de Fazendas chamada à seleção nacional no dia de anos

Margarida Caniço, atleta de Fazendas de Almeirim, que começou a jogar futebol no Fazendense mas agora atua no Sporting está entre as atletas escolhidas para a seleção nacional de sub-16. Margarida faz hoje 16 anos e joga na equipa B e nas Juniores.‬ No Campeonato Nacional de Juniores já tem 22 golos marcados.



Susana Bravo chamou 20 jogadoras para a competição que se realiza de 13 a 18 de fevereiro, em Vila Real de Santo António. A Seleção Nacional feminina sub-16 volta a ação já na próxima semana.



A Equipa das Quinas vai participar no Torneio Desenvolvimento da UEFA, entre os dias 13 a 18 de fevereiro, defrontando as congéneres da Alemanha, Escócia e Holanda. Os encontros serão realizados no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.O estágio de preparação arranca a 11 de fevereiro (segunda-feira) na Cidade do Futebol e prossegue no Algarve.