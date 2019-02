A Equipa + Saudável organiza no domingo, 10 de fevereiro, o evento “Talentos Solidários”, que decorre no Cine-Teatro de Almeirim, com a participação de alunos e antigos alunos da Escola Secundária de Almeirim e da Ginastica Acrobática da Associação 20 km de Almeirim.



O evento tem inicio às 16h00 e as entradas têm um custo de 5 euros. As receitas revertem a favor do jovem João que trava uma luta contra um cancro.