“Vou levar-te comigo” é nome da peça que vai subir ao palco do Cine-Teatro de Almeirim na noite de sábado, 9 de fevereiro, às 21h30. Com encenação de Paulo César a peça conta com as participações de José Raposo, Sara Barradas e Vera Mónica. O bilhete geral tem um custo de 12,50 euros e pode ser adquirido nos locais habituais.