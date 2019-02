Taça: André Luís recebe clube que o formou

Ditou o sorteio da Taça de Portugal que o Hóquei Clube Os Tigres vá receber, em Almeirim, o clube do treinador André Luis: Hóquei Clube Turquel.



“Sorteio muito interessante para nós, primeiro porque nos calhou em sorte um clube que a mim, e também a alguns atletas dos Tigres, nos diz muito. Eu pessoalmente passei 30 anos como atleta e treinador naquela casa, estou ligado ao clube de todas as formas e será sempre um prazer rever algumas caras, mesmo que seja como adversário”, sublinhou o técnico em declarações a O Almeirinense.



O treinador acredita que muita gente vá marcar presença no pavilhão Alfredo Calado e que que seja “a propaganda ao Hóquei em Patins sairá sempre valorizada. Por fim, o mais importante, que são as hipóteses reais que temos de poder passar a eliminatória.”



No plano meramente desportovo, o HC Tigres reconhece que “o favoritismo está do lado Turquel, tendo em conta a grande valia do seu plantel e a sua condição primodivisionária, mas confiamos muito no trabalho que temos desenvolvido, na nossa valia e também no apoio inestimável do nosso público. Contudo, até lá teremos outras batalhas pela frente, muito importantes para a nossa época, e só na altura é que iremos mover todas as nossas forças para podermos vencer mais um jogo”, conclui.