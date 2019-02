Restaurantes de Almeirim à prova na 9ª edição do Tejo Gourmet

A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo voltam a promover o ‘Tejo Gourmet – Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo’, este ano na 9.ª edição e com o número recorde de restaurantes inscritos. São 58 aqueles que durante o mês de Fevereiro vão ter à prova dos jurados – mas também dos clientes – um menu idealizado para este concurso, composto por entrada, prato e sobremesa, sempre na companhia de Vinhos do Tejo.

O CISCO – Cozinha Tradicional, e a Lota 13, estiveram esta tarde de 5 de fevereiro à prova neste primeiro dia de concurso.

Publicidade

No CISCO, o menu escolhido pelo Chef Albergaria foi:

Entrada: Croquetes de Cozido (que teve como inspiração Portugal), acompanhado de Falua Reserva 2017 – Branco;

Prato: Massa à Barrão (que teve como inspiração Almeirim), acompanhado de Falcoaria DOC Tejo Grande Reserva 2015;

Sobremesa: Pudim de Amêndoa da Avó Mariazinha (onde o Chef se referenciou nas suas raízes, na sua casa), acompanhado do Espumante Branco Quinta da Lagoalva, Bruto.

Por sua vez, no Lota 13 as escolhas foram:

Entrada: Pataniscas de Polvo, acompanhadas por Quinta do Casal Branco, DOC do Tejo, tinto;

Prato: Combinado 15, acompanhado por Quinta da Lagoalva Sauvignon Blanc;

Sobremesa: Mousse de chocolate aromatizada com Flôr de Sal e Amêndoa, acompanhado pelo Alorna Abafado 5 Years.

Criado em 2010 pela Comissão Vitivinícola do Tejo, o ‘Tejo Gourmet – Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo’ começou por ser um concurso de âmbito regional. Em 2014, passou a contemplar os restaurantes de lés-a-lés de Portugal, incluindo as ilhas dos Açores e da Madeira. Esta mudança contribuiu para o seu crescimento, quer em qualidade, quer em quantidade no que diz respeito ao número de restaurantes participantes.

Esta iniciativa conjunta tem como objectivo promover os Vinhos do Tejo certificados (DOC e regionais) e aumentar a sua oferta nas cartas vínicas. Em simultâneo, quer premiar e divulgar os restaurantes com as melhores harmonizações entre os seus pratos e os néctares desta região vitivinícola.