Tilia reclassificada como exemplar de interesse público

A Tilia tomentosa do cemitério de Almeirim foi reclassificado como exemplar de interesse público, na categoria de exemplar isolado, ao abrigo a nova legislação.



No despacho do Diário da República, diz que o “o exemplar da espécie Tilia tomentosa Moench., situado no Cemitério de Almeirim, freguesia e concelho de Almeirim e distrito de Santarém, pertencente à Junta de Freguesia de Almeirim, foi classificado como arvoredo de interesse público no âmbito do regime de classificação anterior à entrada em vigor do aprovado pela Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro, pelo que importa proceder à revisão dessa classificação de acordo com as categorias e critérios de classificação de arvoredo de interesse público vigentes.”

O exemplar arbóreo referido, não apresenta sinais de pouca resistência estrutural, de mau estado vegetativo e sanitário ou risco sério para a segurança de pessoas e de bens, nem se encontra sujeito ao cumprimento de medidas fitossanitárias que recomendem a sua eliminação ou destruição obrigatórias.