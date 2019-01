Mérito, Excelência e Valor na V Gala do Agrupamento de Escolas de Almeirim

Decorreu no passado dia 18 de Janeiro,no Cine Teatro de Almeirim, a V Gala do Agrupamento de Escolas de Almeirim que visa premiar os alunos que se distinguiram durante o ano letivo de 2017/2018 pelo seu aproveitamento e comportamento.

Por questões logísticas a cerimónia teve duas sessões: uma, com início às 18h00, destinada aos alunos do 4ª ao 8º anos e a outra, com início às 21h00, para os alunos do 9º ao 12º anos.

Diplomas de “Menção Honrosa”, “Quadro de Excelência” (alunos com classificação mais alta) e “Quadro de Valor” (alunos que se destacam pelas atitudes e valores) foram distribuídos 97 na 1ª Sessão e 53 na 2ª. Foram ainda entregues os diplomas de término do Ensino Secundário a 69 alunos do Ensino Secundário Regular e a 34 do Ensino Secundário profissional.

Para o diretor do Agrupamento, José Manuel Carreira, esta cerimónia é o culminar do bom trabalho que leva ao sucesso das escolas do ensino público: sucesso dos alunos, dos professores, dos técnicos, dos pais e encarregados de educação, toda a comunidade educativa. Um trabalho feito pelas escolas do Agrupamentos que, atentas ás necessidades dos alunos, conseguiram estes bons resultados que se repercutiram no facto de a maior parte dos alunos que terminaram o secundário ter consigo acesso às suas primeiras opções no ensino superior e alguns com bolsas atribuídas pelas classificações atingidas. Mas como a Escola também faz a diferença na comunidade, o AE de Almeirim ensina valores aos alunos, como a solidariedade que mobilizou toda a comunidade, no caso do aluno da escola que precisou de ajuda para os tratamentos no estrangeiro.

Esta Gala foi organizada por um grupo de alunos da Escola e contou com momentos musicais de voz e instrumental com o acompanhamento da professora Helena Heleno.

