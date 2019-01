Daniel Sampaio esgota Cine-Teatro

É já no próximo dia 23 de janeiro, quarta-feira, que irá decorrer pelas 15h30/16h, no Cine Teatro de Almeirim, uma conferência proferida pelo Prof. Dr. Daniel Sampaio ” Pais e adolescentes: Como conversar em família no tempo da internet” Um dos grandes problemas da comunicação no século das tecnologias, surge agora em debate e toma como ponto de partida o livro do professor “Do telemóvel para o Mundo… Pais e Adolescentes no tempo da internet”.



“Os lugares do Cine Teatro de Almeirim esgotaram para a Conferência “Do telemóvel para o mundo… Pais e adolescentes no tempo da Internet” com a presença, entre outros, do Dr. Daniel Sampaio. As nossas desculpas a quem não conseguiu lugar e sei que são ainda muitas pessoas, mas a capacidade da sala, infelizmente, não é elástica”, esclareceu Pedro Ribeiro nas redes sociais.



No final Daniel Sampaio estará disponível para autografar este livro que se encontrará à venda no Cine-Teatro ou qualquer outro livro seu que os participantes já possuam.