Um camião despistou-se, ao final da manhã deste sábado 19 janeiro, no IC 10 na ponte Salgueiro Maia e a cabina ficou em risco de cair.



A viatura, como mostra a imagem recolhida pelo nosso jornal, seguia no sentido Almeirim para Santarém e entrou em despiste. Colidiu com os rails e ficou com a cabina pendurada.



As manobras de remoção da viatura já estão terminadas e a circulação normalizada.





(em atualização)