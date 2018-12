Formação Inicial de Empreendedores regressa em janeiro à região

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém remodelou o curso de Formação Inicial de Empreendedores já realizado em 2012/2013 e voltou a lançá-lo, através da realização de duas sessões de esclarecimento. Administração das organizações, Noções de economia de empresa, Controlo de gestão e Marketing digital são os módulos que integram o curso.

A iniciativa foi apresentada no dia 20 de dezembro, em duas sessões de esclarecimento simultâneas, na sede da NERSANT em Torres Novas e na Startup Santarém, nesta cidade. Nas sessões, a associação empresarial explicou que criou a Formação Inicial de Empreendedores com o objetivo de qualificar os empreendedores da região a gerir com sucesso os seus novos negócios, tendo ainda informado que a ação se destina a desempregados e empregados.

A ação é composta por quatro módulos essenciais à boa gestão de qualquer negócio, podendo ser uma ferramenta importante para aqueles que têm ou estão a pensar em ter um negócio próprio. São “Administração das organizações” (25 horas), “Noções de economia de empresa” (25 horas), “Controlo de gestão” (50 horas) e “Marketing digital” (25 horas),

A participação no curso de Formação Inicial de Empreendedores é totalmente gratuita, uma vez que os módulos que integram este pacote de formação são ações financiadas pelo Fundo Social Europeu e Estado Português.

Para já, o curso irá abrir em Torres Novas e Santarém, já no próximo dia 21 de janeiro. Neste momento, informou a NERSANT aos presentes nas sessões de esclarecimento, já existe um número considerável de inscrições para avançar com o curso, pelo que os interessados que ainda pretendam ingressar nesta primeira edição, quer em Torres Novas, quer em Santarém, devem efetuar a sua inscrição com alguma celeridade. Os contactos para o efeito são os seguintes: dfq@nersant.pt ou 249 839 500.

Os interessados podem ainda efetuar inscrição online no portal da NERSANT, em www.nersant.pt.