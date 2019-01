1, 2 … 3000 pessoas utilizaram Pista de Gelo

São números oficiais: 3000 pessoas utilizaram até ao dia 31 de dezembro a pista de Gelo colocada no Parque Lourenço de Carvalho.



Apesar da oferta na região ter aumentado em larga escala, a pista de gelo de Almeirim tem registado grande afluência de público.



Almeirim recebe a pista de gelo no Natal e têm existido muitas outras surpresas para o natal e ano novo dos almeirinenses.



Este ano, houve casa do pai Natal, um pónei, insufláveis pinturas faciais, crepes, farturas, artesanato, bebidas e doces tradicionais de Natal e não só … realizaram-se espetáculos todos os fins de semana no Parque Lourenço de Carvalho, caminhada de Pais Natais, bolo rei gigante, o maior do Ribatejo, oferta de um fim de semana na neve, emissões de rádio em direto e ainda uma arruada.

