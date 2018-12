Filipa Bastos e Paulo Ferreira de Bronze em Cordoba

A secção de taekwondo da Associação 20kms Almeirim participou no passado dia 15, no 10° Open Internacional da Andaluzia, em Cordoba (Espanha). Este Open, contou com 541 atletas de 78 clubes de Espanha, Portugal, Andorra, Alemanha e Chile. Atualmente é uma das provas de nível mais alto em Espanha, muito devido à competição se realizar em categorias olímpicas.

Apesar do sorteio ter sido bastante duro para os atletas almeirinenses (quatro perderam com os primeiros classificados equatro frente a 2°classificados), estes demonstraram estar à altura, mantendo no geral o score sempre muito equilibrado.

Destaque para Filipa Bastos e Paulo Ferreira, que dois anos depois, regressaram a esta competição vencendo em conjunto cinco combates para chegar ao bronze.

Resultados

Pré cadetes

Maria Pedro -33kg 5°lugar

Sofia Santos -33kg 5°lugar

Carolina Miguel -38kg 5°lugar

Tomás Silva -53kg 9°lugar

Cadetes

Patrícia Salgueiro -44kg 9°lugar

Ana D’água -49kg 5°lugar

Luna Batista -49kg 5°lugar

Gabriel Silva -48kg 17°luhar

Juniores

Filipe Serôdio -59kg 17°lugar

Rodrigo Gustavo -66kg 5°lugar

Seniores

Filipa Bastos -57kg 3°lugar

Mauro Ávila -58kg 5°lugar

Paulo Ferreira -68kg 3°lugar

Miguel Brardo -80kg 9°lugar





“A secção deixa um enorme agradecimento a todos os que colaboram com esta equipa em especial à Câmara Municipal de Almeirim e Junta de freguesia de Almeirim. Só com a colaboração de todos, é possível estes jovens acreditarem nos seus sonhos”, concluiu a secção.