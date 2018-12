Animal abandonado em Almeirim

Uma égua foi recolhida, em Almeirim, depois de ter sido encontrada abandonada, doente e subnutrida.

O Jornal O Almeirinense sabe que a Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente (EPNA) da GNR esteve no local até à carga. O animal não tem documentação e a Direcção-Geral de Veterinária em Santarém tem conhecimento do caso.



A égua está agora numa quinta em Almeirim pois não ia aguentar a viagem. Daqui a 2/3 dias se sobreviver irá ficar em casa de uma pessoa que promete tratar do animal.



A pessoa que se prontificou a tratar desta égua é a mesma que a 29 de outubro recolheu outra égua com uma pata desfeita. Essa égua está agora em tratamento diário.

Publicidade

(em atualização)