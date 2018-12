Escola das Fazendas de Almeirim recebe galardão de Escola Amiga da Criança

Pedro Ribeiro, Conceição Pereira, Ana Patricia Guilherme e António Victal descerraram na manhã deste sexta-feira, dia 14, na EB 2, 3 de Fazendas de Almeirim, sede do Agrupamentos de Escolas das Fazendas, uma placa representativa do galardão ” Escola Amiga da Criança” atribuído a este Agrupamento de Escolas pela CONFAP – Confederação das Associações de Pais, pela Leya Educação e com o alto patrocínio do Presidente da República. Esta é uma iniciativa nacional que visa distinguir Escolas Amigas da Criança, convidando as escolas a participarem com ideias extraordinárias que concebem e concretizam, para melhorarem as suas condições de funcionamento, contribuindo para um desenvolvimento mais feliz da criança no espaço escolar.

As escolas podem concorrer em seis categorias: Segurança, Espaços de recreio e convívio, Alimentação, Higiene e Ambiente, Formação cívica, Envolvimento da família e comunidade educativa e Projetos extracurriculares. Num total de 1000 candidaturas, o Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim foi selecionado e agraciado com o selo “Escola Amiga da Criança”, em duas categorias: na categoria de Formação Cívica, com o projeto “Pares mentores” e na categoria de Projetos extracurriculares, com o Ateliê “Educar pela Arte” e o Clube de Teatro “A Bem D’zer”, galardão este referente ao ano letivo de 2017 / 2018 e desenvolvido pela psicóloga Paula Martins e pelas professoras Paula Brites, Paula Rodrigues e Filomena Arrojado.

Todos os convidados foram ainda brindados com a atuação do coro de alunos de 5º ano da EB23 de Fazendas de Almeirim, ensaiados pelo seu professor de Educação Musical, José Manuel Campos.

Esta iniciativa continua neste ano letivo.