Jogos Tradicionais ensinam a viver em comunidade na Escola do Moinho de Vento

No dia 12 de dezembro, a Escola do Moinho de Vento em Almeirim recebeu uma iniciativa promovida pela GNR e Direção da Escola, em colaboração com a CPCJ, Escola Segura, Associação de Pais, Associação de Estudantes da Marquesa da Alorna e Câmara Municipal com o objetivo de sensibilizar os alunos do 1º Ciclo para as boas práticas do trabalho em equipa, ajudar a criar laços de interação entre os mais pequenos e ensinar algumas regras básicas para a circulação em segurança. A partir de jogos tradicionais, 150 alunos, divididos por vários grupos liderados por estudantes da Marquesa da Alorna que hoje foram seus “instrutores”, desenvolveram várias atividades durante a manhã desta quarta-feira, dia 12. No final ainda houve tempo para as crianças assistirem a uma demonstração cinotécnica efetuada pela GNR.

Após a ocorrência de alguns conflitos entre alunos desta escola, a direção decidiu resolver de forma pedagógica esta situação, tendo contactado a GNR e a comunidade, através dos seus representantes ,para participar numa ação de sensibilização. Devido ao sucesso desta iniciativa, ela será alargada a outras escolas do concelho.