EB Febo Moniz hasteou Bandeira Verde do projeto Eco-Escolas

A Escola Básica Febo Moniz hasteou esta quarta-feira, dia 12 de dezembro, a bandeira verde do projeto Eco-Escolas. Fica assim concluída, para este ano letivo, a atribuição do galardão que assinala as boas práticas ambientais das 6 escolas do concelho de Almeirim: Escola Básica dos Charcos, Escola EB 2,3 Febo Moniz, Escola EB Moinho de Vento, Escola EB de Almeirim – Edifício Canto do Jardim, Escola Secundária Marquesa de Alorna e Jardins de Infância de Fazendas de Almeirim que se inscreveram no projeto Eco-Escolas da Fundação para a Educação Ambiental, Foundation for Environmental Education – FEE.

Dois alunos fizeram um discurso que resumiu os objectivos do projeto e os 7 passos que lhes permite alcançar a distinção de “Eco-Escola” e, no final, hastearam a bandeira. Como tudo tem de ser ecologicamente sustentável, os alunos da Febo Moniz formaram um grupo musical e atuaram, ensaiados pela prof. Zélia Machado, recorrendo a instrumentos musicais construídos a partir de materiais recicláveis.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim e a vereadora do pelouro para a Educação, Maria Emília Moreira estiveram presentes na cerimónia.