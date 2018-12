Região lança projeto Speed Talent

Um grupo de nove entidades (incluindo o Instituto Politico de Santarém) juntaram-se para promover o empreendedorismo nas regiões do Ribatejo e Alentejo, criando o projeto Speed Talent.

Este projeto trata-se de um acelerador de talentos, destinada a jovens empreendedores, a startups e spin-offs. “Procura ser uma referência regional no estímulo do espírito empresarial e apoio ao empreendedorismo.

Pretende dar uma resposta diferenciadora e inovadora aos atuais desafios, concretamente: alteração da tipologia do tecido empresarial, aumentando do número de empresas de base tecnológica, intensivas em conhecimento e criatividade”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.