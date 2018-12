Os representantes do concelho de Almeirim vão jogar fora na próxima eliminatória da Taça do Ribatejo. O U. Almeirim desloca-se a Marinhais e o Fazendense a Tomar

Fazem ainda parte desta ronda os jogos: Pontevel vs Rio Maior, Pego vs UD Santarém, Amiense vs Mocarriense, Espinheiro vs GD Coruche, Ferreira do Zêzere vs Riachense e Aldeiense vs Abrantes.