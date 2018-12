Espetáculo e emoção na segunda prova do Troféu do Forno

O Kartodromo Quinta da Conceição em Almeirim recebeu, no passado fim de semana, a segunda prova do Troféu Restaurante O Forno. Foi mais um dia de enorme divertimento e espetáculo.

Na corrida 1, a equipa das Casas do Ambiente conseguiu o primeiro lugar com 1:00:32.277 , 2.º AON Empower Results com 1:01:01.016 e 3.º Toyota Plus e 1:01:03.251.

A equipa do Jornal O Almeirinense ficou em 11.º com 1:01:19.244

Na corrida 2, a equipa FitCarcavelos obteve o primeiro lugar com 1:00:12.074, Olympus Bar Racing Team o 2.º com 1:00:51.888 e Kart2Go a terceira posição com 1:00:56.518.

A terceira prova está agendada para 12 janeiro.