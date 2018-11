Mau tempo leva a mudança da festa para Pavilhão

A chuva dos últimos dias e as previsões que o mau tempo vai continuar, levaram a Câmara Municipal de Almeirim e os Agrupamentos de Escolas do Concelho a mudar o palco da festa de dia 1 de dezembro para o Pavilhão Alfredo Bento Calado.

A ideia era colocar as crianças de todas as Escolas do Concelho a cantar, dando início ás comemorações de Natal, na arena e o público ficava nas bancadas. No entanto o mau tempo deixou a arena sem condições (como mostra a foto) e assim há uma mudança para o Pavilhão.

A chegada das crianças está prevista para as 16h30 e o concerto começa pelas 17h.