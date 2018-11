Águas do Ribatejo recebe selo de qualidade

A Águas do Ribatejo vai receber esta quinta-feira, 22 de novembro, o selo de qualidade de serviço atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). A cerimónia integrada na 13ª Expo Conferência da Água irá decorrer em Lisboa e vai contar com a presença do Ministro do Ambiente.

O selo premeia as entidades gestoras do abastecimento de água que se evidenciam no cumprimento de um conjunto de critérios, previstos no regulamento criado pela ERSAR.

A Águas do Ribatejo promove cerca de 8500 análises certificadas para garantir a qualidade e a segurança no abastecimento de água a 150 mil consumidores nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.

“Podemos afirmar que temos uma água segura e de qualidade nos sete municípios.”, garante Francisco Oliveira, Presidente dos Conselho de Administração da AR.

Recorde-se que a AR investiu cerca de 40 Milhões de Euros com obras de construção e reabilitação de 50 captações, 67 reservatórios, 18 estações de tratamento e 700 km de condutas.