Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo realizou o seu Capítulo de Outono na sua nova Sede em Almeirim

Realizou-se, no passado dia 17 de Novembro, na Sede da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, em Almeirim, o XL Capitulo Geral com entronização de sete novos confrades. Iniciou-se o dia com o capítulo onde foram aprovados, entre outros, o Plano de Actividades e Orçamento Previsional para 2019. Seguiram-se as entronizações dos seguintes confrades: Guida Tralhão (Directora e Sócia da Agroeno), Maria Vieira (colaboradora do jornal O Almeirinense), José Espadinha (Enólogo), Nuno Gameiro (Empresário), João da Guia (Jornalista de rádio aposentado), Carlos Galinha (Presidente da Casa do Concelho de Tomar em Lisboa) e David Lobato (Comandante do Corpo de Bombeiros Municipais do Cartaxo). O Vinho da Entronização foi o vinho Tinto Excelência do Concurso de Vinhos do Tejo deste ano – Casal da Coelheira Private Collection 2015. Fizeram a passagem de Confrades Noviços a Confrades de Ordem a Carla Augusto, Francelina Costa Cabral e Alice Simões.

Seguiu-se um momento musical com a acordeonista Inês Vaz, professora de acordeão e piano em Lisboa. O dia terminou com um jantar servido pela Fundação José Relvas de Alpiarça onde se degustaram vinhos do Tejo brancos, tintos e colheitas tardias dos nossos produtores associados. Ainda no jantar intervieram o Eng. Pedro Castro Rego, Grão-mestre da Confraria Enófila do Tejo e o Dr. Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim.

A Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo – Ribatejo – Portugal foi criada em 24 de Maio de 2000. É uma entidade de direito privado, cujo objectivo é o estudo, promoção e valorização dos vinhos e produtos vínicos do Tejo. Tem como patrono Nossa Senhora do Cacho.

A Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo reúne em Capítulo Geral pelo menos duas vezes ao ano. Num dos capítulos faz-se as entronizações de novos confrades e no outro realiza-se o Jantar de Gala da Cerimónia da Divulgação e Entrega de Prémios do Concurso de Vinhos Engarrafados do Tejo. O traje da Confraria é composto por uma Capa, uma Chapéu e pela insígnia da Confraria (Tambuladeira). Esta é suportada ao pescoço por cordões de cores diferentes que estão de acordo com a categoria dos Confrades entronizados: Confrade Fundador – Verde e Encarnado; Confrade de Mérito – Encarnado; Confrade Protector – Encarnado; Confrade de Ordem – Verde.