Ténis Almeirim 2030

Na sexta-feira decorrem as eleições para a Associação 20kms de Almeirim, onde sou candidato a presidente da Secção de Ténis. Após 12 anos de crescimento sob o leme do Paulo Marques, entendeu a estrutura que era hora de renovar. Mas, para que não se considere que esta é uma sucessão dinástica, entendo que é meu dever apresentar um conjunto de objetivos para o clube, pelos quais possa ser julgado ao longo dos anos e em atos eleitorais futuros.

Entendemos assim que, devem ser prioridades para a próxima década: a captação e manutenção de mais alunos para o Ténis em Almeirim; a alavancagem no relacionamento com o sistema desportivo de Almeirim e com a cidade, na qual o Ténis pode desempenhar um papel fundamental na dinamização do Parque Zona Norte como zona desportiva por excelência; a organização de eventos desportivos de excelência, para o ténis nacional e para a comunidade local; o lançamento definitivo do padel em Almeirim; o desenvolvimento da Escola Ténis de Alpiarça bem como o valorização da aposta do município de Alpiarça no ténis; o aumento das relações com os clubes da região, aumentando a cooperação em questões técnicas e logísticas; a melhoria das infra-estruturas do clube, condição essencial para o “salto” competitivo e organizativo; o lançamento de um plano estratégico que permita precaver a renovação das gerações no clube; a conquista de um título nacional e a preparação do clube para a organização de uma prova internacional.

A tenista Steffi Graf dizia que, “nunca devemos olhar para o ponto anterior, mas sempre para o ponto seguinte”, e é com esse mote que enfrentamos os próximos anos, num projeto de longa duração, assim queiram os sócios e assim permita a vida pessoal das pessoas que integram a estrutura.

Tudo o que sou hoje a nível profissional devo-o ao ténis e em Almeirim. Esta é a hora de retribuir. Espero estar à altura de não desiludir o Paulo, o primeiro a apostar sem medo no “miúdo dos óculos”, do Zé e do Féria, que me ensinaram através do desporto os valores para viver, mas também do Gonçalo, do Evaristo e do Nuno, pela confiança demonstrada.

Vou servir para um importante encontro. Daqui a 10 anos espero estar aqui a contar-vos tudo antes do match-point decisivo.

Miguel Dias