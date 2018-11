É já no próximo dia 1 que serão inauguradas as luzes de Natal, a pista de gelo, a casa do Pai Natal e todas as atrações que irão fazer o Natal de Almeirim, um pouco mais animado e dinâmico.

Tal como no ano passado, quem quiser usufruir da pista de gelo terá que adquirir um bilhete cujo valor é de 2,00€.

(em atualização)