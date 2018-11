A lista liderada por Domingos Martins foi a única a ser entregue para as eleições da Associação 20 kms de Almeirim do próximo dia 16 de novembro.

Ao que o nosso jornal apurou, o atual presidente foi o único a formalizar o processo de candidatura.

As eleições decorrem no dia 16, sexta-feira, entre as 17h e as 21h30 na Sede do Clube na Rua do Paço n 29.