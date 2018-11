Restaurantes da Sopa da Pedra Certificados

Os restaurantes David Park, Forno, Pinheiro, Toucinho, Zézano e Tertulia da Quinta são os seis restaurantes certificados do concelho de Almeirim, que constam no guia de restaurantes certificados da Lezíria do Tejo, cuja apresentação decorreu no primeiro dia do Festival de Gastronomia de Santarém.

Projeto lançado pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo Ribatejo, cujo objetivo é preservar a tradição ,saberes e sabores das gentes ribatejanas.O concelho de Almeirim é o mais representado ao nível de maior número de restaurantes certificados(seis) para um total de trinta e cinco espaços gastronómicos.

“Foi um trabalho extremamente positivo e gratificante de fazer”, segundo a opinião da Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra, entidade associativa da qual fazem parte os restaurantes certificados,cujo processo contou com a colaboração da Câmara Municipal de Almeirim.

“Houve igualmente a preocupação no processo de certificação de dar enfoque aos pratos mais emblemáticos do nosso concelho, de modo a preservar o legado gastronómico com a utilização também de produtos endógenos”, refere ainda a Associação.

A Sopa da Pedra foi o prato com mais enfoque dado tratar-se do símbolo gastronómico de Almeirim,dos mais conhecidos de Portugal e com procura a crescente nos visitantes estrangeiros.Neste momento está a decorrer o processo de Certificação da mesma, da responsabilidade da Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra.