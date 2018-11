CIMLT promove inquérito à mobilidade

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, no âmbito das suas competências de Autoridade de Transportes, está a promover um Inquérito à Mobilidade da População Residente da Lezíria do Tejo, com o apoio do Fundo para o Serviço Público de Transportes.

Com esta informação será possível estabelecer em que medida as redes e serviços de transporte existentes na região se adequam às necessidades de mobilidade da população. O Inquérito está a decorrer nos 11 Municípios da Lezíria do Tejo, até ao dia 10 de dezembro, por pessoas devidamente identificadas. O Inquérito é gratuito e a informação recolhida é confidencial.

Saiba mais sobre o Inquérito à Mobilidade no vídeo informativo que pode ver aqui.