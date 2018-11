O Fazendense e o U. Almeirim venceram, esta quinta-feira, dia 1 novembro, os jogos da Taça do Ribatejo.

Na fase de grupos, as equipas do concelho de Almeirim derrotaram o Samora Correia, no D. Manuel de Mello, e a equipa de Gonçalo Carvalho a Glória.

Domingo, as duas equipas do concelho defrontam-se no grande derby.