Insólito: Veículo da FEB colide com ligeiro nas Bombas da Galp

Não há feridos a registar mas não deixa de ser um acidente insólito entre um veículo de combate a incêndios da Força Especial de Bombeiros (FEB) e um veículo ligeiro de passageiros esta manhã de terça-feira, 30 de outubro, nas bombas da Galp, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense no local, a colisão ocorreu quando as duas viaturas estavam de saída após abastecimento e causa estará no ângulo morto do veículo pesado que estava a virar à direita para abastecer um segundo deposito da viatura.

Do acidente resultaram apenas danos materiais nas duas viaturas sendo que o ligeiro de passageiros foi o mais danificado.

A viatura da FEB envolvida é uma de duas entregues aquela Força de Combate a Incêndios que se encontra estacionada em Almeirim. A entrega destes veículos foi efetuada no passado verão pelo Ministério da Administração Interna.