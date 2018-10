Geração de Ouro do Footkart vence Lisbon Football Youth Cup

A equipa de Sub-13 do Fookart venceu, este domingo, o Lisbon Football Youth Cup no escalão de Sub-14 em futebol 9.

A equipa almeirinense defrontou várias equipas de renome a nível nacional e na final defrontou o Malahide United tendo vencido por dois a zero.

O Footkark conseguiu fazer um torneio de grande nível para uma Geração de Ouro do Footkart que venceu, até ao dia de hoje, tudo o que tinha para vencer oficialmente no distrito de Santarém e que no final da época passada venceu a Copa do Guadiana que, consequentemente, lhe vai proporcionar estar em Barcelona na próxima edição da Danone Cup representando o nosso país.