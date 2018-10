Caralhotas na abertura da Gastronomia

A 38.ª edição do Festival Nacional de Gastronomia decorre até dia 4 de novembro, na Casa do Campino, em Santarém e logo na abertura a Caralhota esteve em destaque.

Sob o tema do azeite, em alinhamento com a temática da edição deste ano da Feira Nacional da Agricultura/Feira do Ribatejo, o festival foi apresentado como o único que assume uma dimensão nacional, com a presença de restaurantes provenientes de todas as regiões do país, apostando este ano na presença de destacados chefes cozinheiros, três deles com estrela Michelin.

O dia 27 foi o o dia do Município de Almeirim na Gastronomia, no âmbito da rotação que foi estabelecido na CIMLT. Sendo o azeite o tema deste ano nada como mostrar o azeite, que também há da Quinta da Alorna e do Casal Branco e juntar o pão, com as “Caralhotas” em processo de certificação.