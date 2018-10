Futebol: Footkart arranca para melhor época de sempre

O Footkart já começou a temporada desportiva 2018/2019 e não faltou entusiasmo e objetivos ambiciosos para o novo ano. Vasco Carvalho acredita mesmo que pode fazer história com resultados inéditos.

“A beleza desta foto retrata a alegria e entusiasmo de todos no regresso para mais uma época desportiva”, começou por dizer Vasco Carvalho em declarações a O Almeirinense.

“As expressões faciais de hoje, de todos, são motivo de confiança e de esperança para uma nova época desportiva tremenda”, acrescenta o presidente do clube. Objetivos, metas e sonhos não faltam no Footkart.

“Acredito piamente que vamos realizar a melhor época desportiva de sempre no Footkart”, indica de forma ambiciosa o dirigente.

“Passo a passo, dia após dia, semana a semana, mês a mês haveremos de lá chegar e no final teremos uma única certeza… Tudo fizemos para o conseguir.

Trabalhamos como ninguém para atingir os nossos objetivos”, concretiza o dirigente. No dia 5 de setembro no posto médico do Pavilhão ABC, o Footkart vai realizar os habituais exames médicos para a próxima época desportiva.