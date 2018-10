Andebol dos 20 kms vence Benfica e isola-se no Torneio de Abertura de Infantis Femininos

A equipa de infantis da secção de Andebol da Associação 20 kms de Almeirim venceu o SL Benfica por 47-34 num jogo a contar para o Torneio de Abertura de Infantis Femininos da Associação de Andebol de Lisboa, no passado dia 21 de outubro, na Escola Quinta de Marrocos, em Lisboa.

Com esta vitória as atletas dos 20 kms isolam-se na série B com um total de seis pontos. Matilde Jesus e Leonor Gomes foram o destaque da equipa com 13 golos marcados cada uma.

Leonor Gomes é atualmente a melhor marcadora do torneio com 21 golos apontados em dois jogos. Matilde Jesus segue na segunda posição com 18 golos marcados.