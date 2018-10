Secção de Ténis da Associação 20kms organiza torneio

A Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim promove nos dias 20 e 21 de outubro o Open de Alpiarça, o torneio comemorativo da Escola de Ténis de Alpiarça. O torneio sénior, que integra o calendário da Federação Portuguesa de Ténis, tem inscrições abertas até ao dia 17 de outubro.

O Open de Alpiarça é o evento comemorativo da Escola de Ténis de Alpiarça, que durante a

temporada desportiva desenvolve o ténis no concelho. O ano passado o torneio foi conquistado por Julian Contzen, que à data era o nº6 nacional, e derrotou na final, Ivan Bretes.

Na competição feminina, Francisca Castelo-Branca, tenista da Associação 20kms de Almeirim, regressou à competição com a vitória no Open de Alpiarça.

Ao longo dos anos, o Open de Alpiarça recebeu já vários tenistas do top nacional, que procuram no Complexo Desportivo dos Patudos melhorar a sua classificação e encontrar ritmo de jogo para a reta final da temporada de 2018.

O Open de Alpiarça decorre nos courtes de piso rápido do Complexo Desportivo dos Patudos, em Alpiarça, é promovido pela Sec.Ténis da Associação 20kms de Almeirim, integra o calendário oficial da FP Ténis e conta com o apoio da Câmara Municipal de Alpiarça.