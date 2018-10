Marta Simões ganha Taça: “Senti uma alegria inexplicável”

No passado fim de semana teve lugar em Ponte de Lima a 5ª e última prova da Taça de Portugal de Enduro BTT, com a presença de mais de 200 atletas nacionais e internacionais. O CAJ Raposa fez-se representar com quatro atletas, tendo Marta Simões obtido no conjunto das cinco provas os pontos suficientes para se sagrar vencedora da Taça no escalão de cadetes femininas.

O Enduro BTT é uma disciplina muito recente (quatro anos) com a organização da Federação Portuguesa de Ciclismo, onde CAJ Raposa tem participado desde o seu início.

A vitória da Marta Simões é já o terceiro troféu conquistado a nível nacional (duas taças e um vice-campeonato) pelos jovens atletas do clube nesta disciplina que requer muita técnica de condução.

“Senti uma alegria inexplicável, uma sensação que não dá mesmo para explicar. Quando recebi a confirmação de ser a vencedora da taça de Portugal nem queria acreditar”, destacou ao jornal O Almeirinense.

A atleta do CAJ disse ainda que “uma das dificuldades foi nas primeiras provas não ter a bicicleta própria para a modalidade. Em termos de prova o mais difícil era controlar os tempos das adversárias nos Pecs, “pois estou habituada ao XCO em percurso”.

A concluir, a jovem da Raposa destacou que “o primeiro ano desta nova experiência, com o objetivo de conhecer mais uma modalidade e de muita diversão, mas que me deu uma enorme alegria e conquista. O que me leva a ponderar uma próxima época nesta modalidade”, concluiu



Rui Tapada, no escalão de cadetes masculinos, obteve o quarto lugar no final da Taça com os mesmos pontos do terceiro, mas no desempate o adversário foi superior. Também competiram Rúben Fernandes (elite) e Gonçalo Estêvão (Master 30).

Também no passado domingo, atletas do clube participaram na última prova de quatro do Circuito do Alto Alentejo em Alegrete (Portalegre). Participaram neste troféu Rita Bento, Diogo Abreu, Bernardo Duarte, Beatriz Duarte, Laura Cardoso, Bruno Carreira, Bruno Vieira, Rui Tapada, Marta Simões e Rúben Fernandes, onde se destacam as três vitórias de Laura Cardoso.

Rodolfo Dias, no escalão Veteranos B venceu o Desafio Geodésico Maratona em Almeirim, uma semana antes do grande objetivo da época, a participação no Campeonato do Mundo de 24h BTT que terá lugar em Fort William (Escócia).

O clube com 20 atletas está presente em vários pontos do país e em diversas disciplinas. Na presente época (prestes a terminar), os atletas do clube participaram em provas de Cross-Country Olímpico, Cross-Country Maratona, Enduro BTT, Downhill, Resistência 24h BTT, Estrada e Pista, mostrando que o CAJ Raposa mesmo com um orçamento muito pequeno, é um clube que tenta proporcionar aos seus atletas o máximo de diversidade possível no mundo do ciclismo, podendo cada um seguir a disciplina que melhor se adequa às suas capacidades e ao mesmo tempo a que mais diversão consegue.



Já Gonçalo Estevão não escondeu alguma frustração por “não termos conseguido angariar apoios suficientes para poder participar no campeonato nacional de Enduro BTT na Madeira em junho, pois tanto a Marta como o Rui tinham largas chances de lutar pela vitória. Para a próxima época garantidamente que continuaremos a apostar no enduro BTT, visto ser uma disciplina que trás muita diversão, companheirismo e melhora em muito as capacidades técnicas e isso nota-se quando competem no XCO”.