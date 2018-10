Arrancou ontem em Tomar o NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo. Nesta que é a 7.ª edição, o evento voltou a repetir o número recorde de países presentes no ano passado.

As 38 delegações estrangeiras e muitas das empresas portuguesas participantes na 7.ª edição do NERSANT Business 2018, marcaram presença na sessão de abertura do evento, decorrida logo pela manhã no Hotel dos Templários, onde decorre o Encontro. Na sessão, foi explicado aos empresários estrangeiros a organização do evento, bem como apresentada todo staff da NERSANT, que vai acompanhar as delegações ao longo dos três dias do evento.Maria Salomé Rafael, Presidente da Direção da NERSANT, deu as boas-vindas aos presentes. “O NERSANT Business está na 7.ª edição. Iniciámos este trabalho apenas com 6 países no primeiro ano e fomos avançando no tempo com alguma aprendizagem. Neste momento temos connosco 38 países, o que é bastante significativo”, começou por avançar a Presidente da NERSANT. E continuou. “Para além desta presença significativa, importa também monitorizar resultados. Verificámos que as empresas que estiveram presentes no certame aumentaram significativamente as exportações. Cerca de 700 pessoas passaram a ter emprego na região”, afirmou. Para além disso, “as exportações têm aumentado bastante em relação à média nacional. A região aumentou as suas exportações em 25% nos últimos 3 anos”, disse, acrescentando que, “não obstante termos algumas condições a nosso favor, como as acessibilidades e localização central, temos empresários com muita garra e determinação. É isso que vemos quando analisamos os resultados do Ribatejo, do distrito de Santarém”.A Presidente da NERSANT terminou a oratória, depositando alguma esperança no Orçamento de Estado para 2019. “Neste momento, o apoio às empresas é muito ténue, mas temos esperança de que algumas das nossas reivindicações, nomeadamente em matéria de política fiscal, possam ser consignadas.”

Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, cumprimentou todas as empresas portuguesas e estrangeiras, e começou por dizer que a região “tem uma potencialidade imensa de negócios”. E referiu: “se tivéssemos um quadro fiscal amigo das empresas já estaríamos no topo da Europa ou do Mundo!”

A edil de Tomar referiu ainda os Templários como identidade da cidade e identidade nacional. “Os Templários foram sempre guerreiros, assim como estes empresários que lutam todos os dias para que os seus negócios vinguem”, fez saber. Terminou o seu discurso desejando excelentes negócios. “Que seja um evento com uma relação win-win para todos: para nós, território, e para vós, empresários”.

As reuniões de negócios arrancaram logo de seguida. Estão presentes delegações estrangeiras de 38 países: Alemanha, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Bósnia, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, Colômbia, Emiratos Árabes Unidos, Equador, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Holanda, Hong Kong, Hungria, Índia, Irão, Lituânia, Marrocos, México, Moçambique, Namíbia, Paraguai, Peru, Polónia, Qatar, Reino Unido, República Checa, Roménia, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sérvia e Tunísia. O ano passado realizaram-se perto de 1100 reuniões de negócio.

De referir que o NERSANT Business tem como objetivos proporcionar a realização de negócios entre os empresários ribatejanos e de todo o país com os empresários estrangeiros, promover a internacionalização das empresas e dar a conhecer aos investidores presentes as potencialidades do Ribatejo, nomeadamente as infraestruturas de acolhimento existentes. Trata-se ainda de uma iniciativa desenvolvida no âmbito do projeto Ribatejo Global, aprovado pelo COMPETE 2020 no âmbito do SIAC e financiado pela União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.