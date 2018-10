Atleta de Almeirim no top 20 de uma das provas mais duras do mundo

Depois de Madrid em maio, os cinco atletas da secção Desportos de montanha da Associação 20 kms de Almeirim completaram, este fim de semana, 13 e 14 outubro, a Spartan Trifecta em elite.

A prova em Barcelona recebeu milhares de atletas e dos melhores do mundo. Os únicos ribatejanos correram com as cores da Associação 20 kms de Almeirim e Rui Loureiro obteve mesmo um brilhante 19.º lugar, com o tempo 3h24m no escalão Elite e top 3 Nacional nesta ultima prova a beast.

A equipa almeirinense teve representada também com Frederico Russo, Hélder Domingos, Francisco Bento e José Frois.

A prova de elite tinha 27 kms e desnível positivo de 1700 com mais de 40 obstáculos.

A equipa conseguiu apuramento para o campeonato do mundo Spartan Trifecta 2019 realizado em Esparta, na Grécia.