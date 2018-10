HC “Os Tigres” vence na estreia do campeonato

Dois golos de Filipe Bernardino, um de Xavier Lourenço e outro de Tiago Godinho garantiram a primeira vitória do HC “Os Tigres” para o campeonato nacional da segunda divisão este sábado, 13 de outubro. A equipa almeirinense venceu fora o CACO por 4-3.

Em declarações à O Almeirinense, André Luís, treinador do “HC Os Tigres” refere que o resultado é justo mas curto devido ao intenso caudal ofensivo da equipa.

“Tivemos uma primeira parte ansiosa da nossa parte e apesar de termos conseguido marcar primeiro, nunca estivemos tranquilos. Houve até alguns momentos de sofreguidão da nossa parte, que só se podem explicar com o facto de ter sido o primeiro jogo oficial. Desperdiçámos inúmeras transições ofensivas de 3×2 e 2×1 e deixámos o CACO acreditar que poderia equilibrar o jogo. Eles viraram a contenda (2-1), mas reagimos bem e voltámos a virar os acontecimentos a nosso favor (2-3). Antes do intervalo sofremos um golo estranho e o empate (3-3) no descanso era curto, tendo em conta o caudal ofensivo de que dispusemos. Na segunda parte controlámos mal as incidências, deixámos o ritmo baixar e fomos muito nos conflitos físicos e verbais. Sofremos muito, mas marcámos de penalti e não concedemos golos, tendo inclusivamente aguentado duas situações de inferioridade numérica. Triunfo mais do que justo, por números claramente curtos!”, refere o técnico.