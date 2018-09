Jovens tenistas festejaram 12º aniversário do Ténis Almeirim

Decorreu no fim-de-semana de 22 e 23 de setembro o Torneio 12º Aniversário da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim. Rodrigo Leal, em Sub12 e Duarte Correia, em Sub16 foram os vencedores deste evento oficial da Federação Portuguesa de Ténis.

Em Sub12, José Miguel Rodrigues, da Associação 20kms de Almeirim, atingiu as meias-finais, tendo cedido apenas frente a Rodrigo Leal, vencedor do torneio. Numa final com dois atletas do Clube Ténis Montemor-o-Novo, Rodrigo Leal levou a melhor sobre Tiago Henriques, por 0/4, 4/2 e 4/2.

No escalão de Sub16, Duarte Correia, do Clube Desportivo e Recreativo Brasileiro-Rouxinol, conquistou o troféu de 1º lugar, ao vencer na final, Xavier Carreira, do Clube Ténis Santarém, por 6/4 e 6/2.

O Torneio 12º Aniversário decorreu nos court’s de ténis do Parque Zona Norte, em Almeirim e assinalou os 12 anos da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim.